Stasera in tv Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 31 gennaio

Questa sera, domenica 31 gennaio, torna l’appuntamento con Non è l’Arena su La7. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di Massimo Giletti.

Saranno come sempre tanti i temi e gli ospiti che si succederanno nel salotto di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, questa sera, domenica 31 gennaio. Dalla politica interna all’emergenza Coronavirus, passando ovviamente per l’economia e gli ultimi scandali giudiziari: qui di seguito un rapido assaggio.

Il menù della nuova puntata di Non è l’Arena

Su La7 dalle ore 20.30 circa torna l’appuntamento con Non è l’Arena. Il conduttore Massimo Giletti intervisterà l’ex magistrato ed ex Presidente di Anm, Luca Palamara, espulso lo scorso ottobre dal Csm a seguito dell’inchiesta che lo vede coinvolto. Nel maggio 2020, proprio negli studi di Non è l’Arena, l’ex magistrato scosse la politica italiana parlando del sistema di assegnazioni degli incarichi interno alla Magistratura. E l’intervista di stasera promette nuovi colpi di scena: Palamara parlerà ancora degli anni in cui è stato Presidente Anm e dell’inchiesta che lo vede indagato.

Le telecamere di Non è l’Arena seguiranno poi la vicenda della grande commessa di mascherine cinesi di inizio pandemia. Verranno sentite le posizioni a riguardo di Daniele Guidi e Andrea Tommasi, due degli intermediari dell’accordo insieme a Mario Benotti e Jorge Solis. Si parlerà anche della campagna vaccinale, dei dati dei contagi delle Regioni – con particolare attenzione al caso Lombardia (e relative polemiche). Infine spazio alle consultazioni al Quirinale di questa settimana e alle incerte sorti del nostro governo. Da non perdere!

