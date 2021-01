Sorpresa durante la ristrutturazione di casa: nel muro un biglietto speciale

Karl Church, 49 anni, e la sua compagna Eve Jones, 48, hanno trovato un biglietto scritto da un muratore dopo aver installato le porte del patio di casa.

Una coppia inglese è rimasta sbalordita dopo aver trovato un biglietto nascosto nel muro di casa scritto ben 70 anni fa. Karl Church, 49 anni, e la sua compagna Eve Jones, 48 ​​anni, stavano ristrutturando la loro villetta a Kingsthorpe, un sobborgo di Northampton nel Northamptonshire, quando si sono imbattuti nella lettera. Il messaggio è stato scritto da John Rainbow nel 1953 dopo aver deciso di installare le porte del patio di quella che era la sua casa.

Quel biglietto dal passato nella casa di Karl ed Eve

Il biglietto recita: “Quota muratore 3/6 ½. 17 febbraio 1953. J. Rainbow, 122 Kingsland Avenue, 50 anni”. Ora la coppia sta cercando di rintracciare i discendenti dell’autore per consegnarglielo e scoprire di più sulla sua storia. “Stavamo smontando una finestra sul retro – ha raccontato Eve – in una delle stanze al piano di sotto, quando abbiamo trovato una scatoletta incastrata nel muro con dentro il biglietto. Ho pensato di andare a bussare al 122 di Kingsland Avenue, ma le possibilità che i discendenti siano in quella casa sono davvero minime. Così l’abbiamo messo in un cassetto e dimenticato, ma l’altro giorno l’ho ritirato fuori e ho deciso di scoprire qualcosa di più su Mr. Rainbow. Ne ho parlato anche in un gruppo su Facebook e la cosa ha attirato un certo interesse”.

Proprio grazie a Facebook la coppia ha scoperto che il biglietto apparteneva a tale John W. Rainbow, vissuto dal 1902 al 1993 e residente al 204 di Birchfield Road East dal 1939 al 1946. Era sposato con Lillian Luck da cui aveva avuto due figlie, Phyllis, nata nel 1925, poi diventata la signora Green, e Iris, nata nel 1926, poi sposata Mills. Diversi nipoti nati negli anni ’50 e ’60 dovrebbero essere ancora in vita: ancora nessun parente si è fatto avanti, ma la ricerca continua…

