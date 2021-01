Sara Scaperrotta, Zaniolo è il passato: “Spendo così le mie energie” FOTO

Da Sara Scaperrotta arriva un post sul suo profilo personale Instagram che rende bene l’idea di quale sia l’umore dopo la rottura con Zaniolo.

Ormai per Sara Scaperrotta la storia d’amore con Nicolò Zaniolo fa parte del passato. Un passato da dimenticare, tranne che per un aspetto. E non da poco. La ragazza è infatti attualmente in dolce attesa ed il papà sarà proprio il calciatore della Roma. Il fidanzamento tra i due giovani, che hanno entrambi poco più di 20 anni, era finito all’inizio dello scorso mese di dicembre.

Leggi anche –> C’è posta per te, l’assegno di Zaniolo stupisce ma non convince il pubblico

Proprio qualche giorno dopo che i due avevano scoperto il fatto che presto sarebbero diventati genitori. Da lì ne sono successe poi di cose, con accuse soprattutto da parte della famiglia di Sara nei confronti del romanista, ed interventi da parte della madre di lui a minimizzare ed a fornire spiegazioni su quanto successo. Quel che è certo è che stiamo parlando di due ragazzi che comunque sono adulti da un pezzo. E che sapranno in che modo comportarsi per il bene del loro bambino.

Leggi anche –> Nicolò Zaniolo, perché il padre Igor e la madre Francesca non vivono insieme

Sara Scaperrotta, i suoi ultimi post sono magnifici: che bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape)

Oggi ognuno va per la sua strada. Nicolò tra l’altro è positivo da diversi giorni e sta aspettando di negativizzarsi. La Scaperrotta, da par suo, non appare particolarmente affranta. spulciando un pò il suo profilo personale Instagram, la ragazza si mostra in tutto il suo splendore.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Zaniolo positivo, le condizioni dell’attaccante della Roma FOTO

C’è da dire che non la si vede sorridere molto, ma lei ci regala delle pose capaci di fare battere i cuori. “Sii l’energia che vuoi attirare”, scrive lei in inglese nel suo post più recente. Ed i fans dimostrano che non la lasceranno mai sola.