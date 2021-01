Il padre le regala il test del DNA: il risultato shock divide la famiglia

By

Un regalo davvero poco gradito quello di un papà che ha deciso di far fare il test del DNA a tutta la famiglia. I risultati sono stati davvero shockanti.

Forse pensava di fare un regalo gradito alla sua famiglia, il papà che ha voluto far fare un test del DNA a tutti quanti ma che ha provocato un caos non da poco. Il risultato del test, infatti, è stato davvero shockante e inaspettato. La figlia Cat MacDonald, che ha un profilo Tik Tok piuttosto seguito ha oggi condiviso un video in cui ha reagito ai risultati davvero incredibili. Ecco cosa è emerso.

Il test del DNA ha un risultato davvero shockante.

Cat McDonald ha condiviso oggi un video, rispondendo ad un TikTok che chiedeva di raccontare esperienze più assurde con il test del DNA. Il video in questione faceva proprio per lei, dato che suo padre poco tempo fa, nel periodo delle Feste, aveva deciso di regalare a tutta la famiglia un test del DNA pensando di fare un bel regalo insolito. Ma così non è stato.

La clip di McDonald è stata vista più di 3 milioni di volte su TikTok e Cat ha spiegato che un Natale suo papà aveva avuto la brillante idea di regalare a tutta la famiglia un test del DNA che è arrivato con risultati davvero inaspettati. Cat ha infatti detto che per tutta la vita ha creduto di essere irlandese perché il suo cognome è McDonald e ha i capelli rossi. Grazie al regalo del papà, invece, ha scoperto di non essere affatto irlandese.

Il risultato, infatti, ha stabilito che Cat è per il 75% norvegese e per il restante tedesca e britannica e dell’Irlanda non c’è nemmeno l’ombra.