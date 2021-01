Oroscopo della settimana dall’1 al 7 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

La prima settimana del nuovo mese è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dall’1 al 7 Febbraio 2021.

Una nuova settimana, la prima del nuovo mese, è finalmente alle porte. Febbraio è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 1 a domenica 7 Febbraio 2021.

Prima settimana di Febbraio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La prossima settimana sarà per voi decisamente intensa ed impegnativa. Venere sarà dalla vostra parte e vi darà la spinta giusta per lanciarvi verso nuove avventure. È il momento di riprendersi tutto quello che è vostro senza alcun timore, dunque rimboccatevi le maniche e non abbiate paura di dimostrare il vostro valore.

Toro. I prossimi sette giorni non saranno per voi particolarmente idilliaci. Sono in arrivo delle turbolenze, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Agli occhi di chi vi sta intorno potreste apparire un po’ troppo scontrosi, perciò cercate il più possibile di mantenere un buon temperamento e di contare fino a 10 prima di parlare.

Gemelli. Fuochi d’artificio per voi durante la settimana in arrivo. È giunto il momento di sciogliere le briglie e lasciarsi andare, dimenticando tutte le preoccupazioni. I prossimi giorni saranno all’insegna del romanticismo e dell’eros, ma non è finita qui. Ci sarà infatti anche posto per alcune soddisfazioni sul piano lavorativo.

Cancro. Venere uscirà finalmente dalla sua opposizione, lasciando posto al cielo sereno. È arrivato perciò il momento di ripartire alla carica, con più grinta che mai. Avete bisogno di stabilire nuovi obiettivi, e la prossima settimana sarà perfetta per farlo. Non battete la fiacca ed evitate di procrastinare, non ve ne pentirete.

Leone. Venere, Giove, Saturno e Mercurio saranno in opposizione durante l’arco della prossima settimana, che non si rivelerà per voi particolarmente piacevole. Il consiglio migliore è quello di tenere duro, e di rimandare tutte le questioni più importanti alla settimana successiva. Stringete i denti, tempi migliori e luminosi sono in arrivo.

Vergine. Marte e Urano saranno tutti dalla vostra parte durante la prossima settimana. Si prevedono dunque numerose svolte in ambito lavorativo ed economico. È il momento di fare il primo passo per quel che riguarda gli affari ed i nuovi progetti, non abbiate timore di buttarvi. Presto potrete cogliere i frutti della vostra dedizione.

Bilancia. La prossima settimana sarà per voi un tripudio di gioie e soddisfazioni. Finalmente potrete prendervi qualche rivincita e levarvi dei fastidiosi sassolini dalle scarpe. Cercate di trovare del tempo anche per ricaricare le batterie e per prendervi cura della vostra salute, sia fisica che mentale. Vi farà bene!

Scorpione. Durante i prossimi 7 giorni fareste bene a non esporvi troppo. Molto probabilmente qualcuno appartenente al vostro passato tornerà a bussare alla vostra porta e spetterà a voi il compito di decidere se riammetterlo o meno nella vostra vita. Ricordate però che spesso è meglio non riaprire vecchi capitoli, specie se dolorosi.

Sagittario. La settimana sarà per voi decisamente allegra ed armoniosa. È arrivato il momento di prendere in considerazione l’idea di riaprire le porte all’amore e al romanticismo. I pensieri negativi gireranno finalmente a largo, ma sarà nelle vostre mani il compito di non abbattervi di fronte ai piccoli contrattempi.

Capricorno. Molti pensieri vi terranno compagnia durante l’arco di tutta la settimana. Il consiglio migliore è però quello di non lasciarsi coinvolgere troppo e di rimanere focalizzati sui propri obiettivi. Presto potreste trovarvi davanti ad un bivio, ed avrete tutte le carte in regola per scegliere la strada giusta, non temete.

Aquario. Un po’ di malinconia all’orizzonte durante i prossimi 7 giorni. Avvicinarsi alla Natura, alla meditazione, ed alla spiritualità è senza dubbio il consiglio migliore. Cercate di tenere alto l’umore dedicando del tempo alle vostre attività preferite ed allontanando il più possibile tutte le ansie e i pensieri negativi.

Pesci. Quella in arrivo sarà per voi una settimana piuttosto confusionaria. Alcune incomprensioni guasteranno il vostro buonumore e voi potreste per un momento temere di aver perso la rotta. Il consiglio migliore è quello di non abbattersi. La spalla di un buon amico vi aiuterà a ritrovare la strada giusta.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.