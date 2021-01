Oroscopo del giorno, lunedì 1 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo finalmente entrati nel nuovo mese. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 1 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di lanciarvi verso nuove mete o sarebbe meglio pazientare ancora un po’? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 1 Febbraio 2021.

Lunedì 1 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi estremamente positiva. È in arrivo per voi un periodo di cambiamenti, che porterà grandi novità soprattutto per quel che riguarda l’amore. Tenetevi dunque pronti e non fatevi cogliere impreparati.

Toro. È in arrivo per voi un periodo decisamente difficile. Sia in amore che sul lavoro sarà infatti necessario prendersi una pausa e riflettere bene sul da farsi. Presto raccoglierete i frutti del vostro impegno, non temete, e ne rimarrete estremamente soddisfatti!

Gemelli. Il mese comincerà per voi nel migliore dei modi. Giove e Saturno saranno completamente dalla vostra parte, e sanciranno l’inizio di un periodo davvero fortunato. Fidatevi del vostro istinto e non sbaglierete nemmeno un colpo.

Cancro. È arrivato per voi il momento di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato ed il rimorso. Sono in arrivo novità importanti, e voi fareste bene ad essere pronti. Non abbiate timore del cambiamento, vi farà bene.

Leone. Quello di Febbraio sarà un mese decisamente importante. Le vostre scelte influiranno sul vostro futuro, perciò cercate di ragionare bene prima di agire. Sono in arrivo alcune turbolenze nella coppia, prestate attenzione.

Vergine. Durante la giornata di oggi fareste meglio a procedere con cautela, soprattutto per quel che riguarda le questioni di cuore. Un po’ di accortezza in più sul lavoro non farà male, specie se si tratta del rapporto con i colleghi.

Bilancia. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente entusiasmante. Potreste avere bisogno di un po’ di tempo e di spazio per rimettere in ordine i vostri sentimenti. Non abbiate paura di assecondarvi, vi farà bene.

Scorpione. Durante la giornata di oggi sarete più polemici del solito. Cercate però di non lanciarvi in discussioni inconcludenti, vi farebbero solo perdere del tempo. Rimanere concentrati sui propri obiettivi è sicuramente il consiglio migliore.

Sagittario. Durante la giornata di oggi giungerete finalmente ad alcune lampanti soluzioni. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a percorrere la strada migliore per voi. Fidatevi del vostro istinto e andrà tutto per il meglio.

Capricorno. L’inizio del mese sarà decisamente stancante per voi. Avete sicuramente bisogno di un po’ di riposo, ma non è ancora il momento adatto a concederselo. Continuate a lavorare duramente e presto otterrete grandi soddisfazioni.

Aquario. È in arrivo per voi un periodo particolarmente fortunato e propizio. Gli astri sono pronti a sorprendervi con qualche nuovo e speciale incontro, perciò tenete gli occhi bene aperti. Attenzione alle bugie, potrebbero causarvi qualche grattacapo.

Pesci. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è di ragionare bene prima di prendere una decisione. È in arrivo un periodo decisamente propizio per l’amore e i sentimenti, dunque tenetevi pronti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.