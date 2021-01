Ornella Vanoni, perché il matrimonio con Ardenzi durò solo due anni

Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi hanno vissuta una storia d’amore intensa. Scopriamo tutto su di loro e sul loro passato.

Ardenzi è scomparso nel luglio del 2002, ma la cantante ha raccontato più volte degli aneddoti sul loro rapporto.

Un uomo versatile e poliedrico che ha saputo conquistare il cuore della Vanoni. Un amore iniziato in un momento di confusione per la cantante. Vediamo cosa è successo.

Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi: ecco come si sono conosciuti

La Vanoni ha ha avuto un passato tormentato a livello sentimentale. Sicuramente, il ricordo del suo primo amore rimane indelebile. Stiamo parlando di Giorgio Strehler. Una relazione che era sulla bocca di tutti soprattutto a causa della grande differenza d’età tra i due. “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più, lui era sposato”. E’ con queste parole che la cantante ha parlato di quel periodo durante un’intervista.

Dopo Strehler arrivò Gino Paoli, ma anche in questo caso fu una relazione burrascosa. Sempre in un’intervista, la Vanoni aveva parlato di questo amore tormentato: “Gino Paoli mi tradiva in continuazione. Poi, non lo trovavo mai. E piangevo. L’ho lasciato col cuore che era uno spezzatino. Sua moglie mi disse: ‘Se me lo porti via, non vivo'”. Un’altra storia dolorosa, ma fu proprio dopo di essa che arrivò Ardenzi.

L’uomo le ha permesso di trovare un equilibrio in un momento di grande confusione e sofferenza emotiva. Ma chi era Lucio Ardenzi? Un uomo senza dubbio poliedrico che ha avuto una carriera a dir poco variegata: attore, impresario teatrale e cantante. La relazione con la Vanoni non durò molto: solo due anni. Dal loro amore però è nato il figlio Cristiano. L’uomo si risposò con Erina Torelli e con lei ebbe anche una figlia, Francesca.

Il giorno successivo alla sua morte di Ardenzi, la Vanoni scelse di esibirsi in concerto. “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”. Questo il suo ultimo messaggio all’impresario.