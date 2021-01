Nicolas Cage è una delle star più spendaccione di Hollywood: in poco tempo ha eroso un patrimonio di oltre 150 milioni di dollari.

Polverizzare un patrimonio di ben 150 milioni di dollari nel giro di pochi anni, sprecandolo in spese più o meno pazze: è la poco lodevole impresa di cui si è reso protagonista Nicolas Cage, una delle star più spendaccione di Hollywood. L’attore è finito in bancarotta per alcuni acquisti veramente sui generis che hanno ridotto il suo patrimonio a soli (si fa per dire) 25 milioni di dollari. Poi, come se non bastasse, sono arrivati i guai col Fisco statunitense, che gli ha mandato un conto da circa sei milioni di dollari. E ora gira voce che il Nostro, amareggiato e pentito, sia disposto ad accettare qualsiasi ruolo pur di rimpinguare le casse.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Le mani bucate di Nicolas Cage

Tra gli acquisti più folli di Nicolas Cage spicca una piramide di oltre 3 metri a New Orleans e una serie incredibile di “animali esotici”, tra cui due coccodrilli, uno squalo, un cobra albino e un polpo. Per non farsi mancare nulla, l’attore si è aggiudicato all’asta anche il cranio di un dinosauro, poi restituito alla Mongolia dove era stato trafugato diversi anni prima. E si mormora che il Nostro esponga in una delle sue case delle teste di pigmei a mo’ di trofei…

Leggi anche –> Nicolas Cage: “Convinsi io Johnny Depp a fare l’attore” – VIDEO

Già, perché il grosso del patrimonio di Nicola Cage sarebbe stato speso in abitazioni sparse per gli Stati Uniti e, ovviamente, automobili: l’attore ne avrebbe ben 19 da collezione nel suo garage, prima su tutte una Lamborghini Miura già appartenuta allo scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi. Di una cosa però gli va dato merito: di recente ha donato in beneficenza 20mila dollari vinti al gioco d’azzardo.

Leggi anche –> Nicolas Cage, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata