È morta a soli due anni Ginevra, figlia del calciatore Emiliano Tortolano

Ginevra ha lottato contro la malattia per tutta la sua breve vita: è morta a soli due anni ieri sera, lasciando i genitori distrutti.

A soli quattro mesi dalla sua nascita, alla piccola Ginevra Tortolano erano già state diagnosticate diverse patologie: epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia.

“Tutte parole sconosciute” ricorda la madre Giorgia. “Non sapevo cosa mi stessero dicendo ma avevo capito che sarebbe stata una battaglia dura, molto dura. Da lì, ogni due mesi, controlli, prelievi, risonanze, elettroencefalogrammi, visite su visite, fino a quando non ci hanno comunicato che era probabilmente una malattia genetica molto rara”.

Una guerriera che si è stancata di lottare

Nonostante l’iniziale disperazione i genitori si erano lasciati conquistare dalla vivacità della bambina. Il giorno del suo secondo compleanno il padre Emiliano Tortolano ha scritto un messaggio speranzoso sulla sua pagina Facebook: “Grazie a te giorno dopo giorno e alla tua specialità, mi hai insegnato a combattere a non mollare mai ed andare sempre concentrato e deciso verso l’obiettivo proprio come fai tu. Ricordati vita mia non sei diversa da nessun’altro anzi sei superiore a tutti proprio per la tua specialità”.

Dopo un malore qualche giorno fa, però, le condizioni di Ginevra sono peggiorate improvvisamente. La piccola è stata immediatamente portata al Bambin Gesù di Roma: nonostante gli sforzi, però, i dottori non sono riusciti a salvarla. “Ginevra è una guerriera e per due anni ha lottato come un leone, e se si è stancata di lottare è giusto lasciarla andare, se invece vuole lottare ancora noi saremo sempre qui a sostenerla” avrebbe detto il padre Emiliano Tortolano ad un amico di famiglia.

Alla fine, Ginevra è morta a soli due anni. A darne l’annuncio online è stato proprio il padre, che ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per le sorti della piccola. “Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza”.