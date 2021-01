By

C’è del tenero tra Luciana Littizzetto e Andrea Zalone? Le indiscrezioni sono diventate sempre più bollenti dopo la fine della storia tra la conduttrice e Davide Graziano.

Luciana Littizzetto è stata al centro delle cronache “rosa” per una sua presunta relazione con Andrea Zalone. Tutto è cominciato con un “tag” riferito ad Andrea Zalone che la Nostra ha messo in rete in occasione delle vacanze estive 2020. Poi, si sa, da cosa nasce cosa…

Quelle fantasie su Andrea Zalone

Luciana Littizzetto ha fatto molto discutere i giornali di gossip quando, dopo aver condiviso tanti anni con il compagno Davide Graziano, è tornata single. Qualcuno però crede che la comica abbia presto ritrovato l’amore grazie a un altro incontro particolare. I social sono infatti andati in tilt quando Lucianina ha pubblicato un post durante la sua ultima vacanza estiva, taggando proprio Andrea Zalone.

Tanto è bastato perché i fan si scatenassero e partisse una caccia romantica alla “prova” della nuova love story. Per quanto è dato sapere, tuttavia, almeno ufficialmente Luciana Littizzetto è single e non ha mai smentito o confermato queste voci di corridoio. Quanto a Zalone, all’apice delle indiscrezioni sul suo conto si trovava in Salento con Locke, il suo amatissimo cagnolone.

Del resto, l’attore, doppiatore e autore televisivo italiano torinese, classe 1968, risulta essere sposato con l’attrice e doppiatrice Germana Pasquero, dalla quale ha avuto anche un figlio, Tommaso, doppiatore come i suoi genitori. Ma, per dirla con un titolo che gli ha portato molta fortuna, mai dire mai…

