Luciana Littizzetto, quando faceva la prof di musica alle scuole medie

Non tutti sanno che l’amatissima comica Luciana Littizzetto faceva la professoressa di musica alle scuole medie. Ecco che cosa succedeva.

L’amatissima comica di “Che Tempo Che Fa”, Luciana Littizzetto ha un passato da insegnante di musica che non tutti conoscono. Appassionata di recitazione e musica, oltre che una bravissima imitatrice, che il pubblico dei telespettatori italiani ha imparato a conoscere e amare. Ma non tutti conoscono com’è andata la sua esperienza in classe della scuola media in cui ha insegnato.

Luciana Littizzetto, insegnante di musica alle medie

Luciana Littizzetto è nata a Torino, città in cui si è anche laureata in lettere all’Università nel 1990. La passione per la musica, la recitazione e lo spettacolo, l’hanno accompagnata da sempre e l’hanno spinta a combattere per i suoi sogni e realizzarli. Tra il 1988 e il 1990, infatti, ha iniziato a studiare recitazione e doppiaggio.

Leggi anche–> Luciana Littizzetto, le voci sul nuovo compagno Andrea Zalone: chi è l’autore tv

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, però, Luciana ha lavorato per tanti anni, ben 9, in una scuola media, mentre faceva i suoi primi spettacoli nei bar. Ha preso il diploma al Conservatorio per poi insegnare musica in una scuola. “Ero un’insegnante, primi spettacoli nei bar dove tutti ruttavano…”.

Leggi anche–> Maurizio Costanzo difende Luciana Littizzetto: “Wanda Nara esagerata”

La Littizzetto ha svolto questo lavoro nella sua città, Torino, a cui è molto legata, come ha dichiarato in varie interviste. “Torino ha una dimensione abbordabile, è più facile entrare in contatto e confrontarsi con l’intera realtà, il che non è pensabile a Milano o a Roma.” – ha raccontato Lucianina – “E poi Milano per me è alienante: son tutti lì a menartela con questi ‘apericena’… ma cheppalle! S’intende: per me. Non è il tipo di cose che mi divertono. Perciò sono qui, stanziale e felice.”