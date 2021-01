Kabir Bedi, chi è la moglie Parveen Dusanj: età, foto, lavoro, vita privata

Kabir Bedi è diventato conosciutissimo dopo la sua interpretazione di Sandokan. Ecco cosa c’è da sapere su sua moglie.

Parveen Dusanj è la donna che ha conquistato il cuore del grande attore. La donna ha origini indiane, ma è inglese.

La Dusanj è molto attiva nell’ambito del sociale. Sappiamo che è una ricercatrice e produttrice. Ha anche fondato un gruppo teatrale composto da donne in difficoltà.

Kabir Bedi e Parveen Dusanj: tutto le curiosità sul loro rapporto

Classe 1976, la Dusanj è nata nel Regno Unito. La passione per le problematiche sociali la appassionano fin da piccola. E’ per questo che si iscrive alla facoltà di economia politica dato che il suo obiettivo è di aiutare chi si trova in difficoltà e dare voce a chi non può essere ascoltato. L’ambienta della politica non le è però troppo congeniale e decide di lavorare nel sociale per il governo britannico.

Leggi anche -> Sandokan, Can Yaman protagonista: la reazione di Kabir Bedi

La sua carriera vanta ruoli e collaborazioni molto importanti. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council e diventa vicepresidente di una società che tratta di rilevanza sociale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per quanto riguarda la sua relazione con il famoso attore, sappiamo che l’uomo le ha proposto di sposarlo sulla scalinata di Piazza di Spagna. Prima di sposarsi con la Dusanj nel 2016, l’attore ha avuto due relazioni lunghe 10 anni e si è anche sposato 4 volte. Nonostante abbia vissuto amori intensi, la sua vita amorosa è sempre stata travagliata.

Leggi anche -> Kabir Bedi, la morte del figlio suicida: “Lacrime in diretta tv”

Bedi ha anche tre figli: Pooja e Siddharth avuti dalla modella Protima Gupta e un terzo avuto con la conduttrice Nikhila Mooolgaoker. Sfortunatamente nel ’97 Siddharth si è suicidato dopo che gli era stata diagnosticata la schizofrenia.