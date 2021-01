Fabio Fazio, chi sono i figli Michele e Caterina: l’amore con Gioia Selis

Tutti sanno chi è Fabio Fazio: non sono però altrettanto conosciuti dal pubblico la moglie Gioia Selis, o i figli Michele e Caterina.

Gioia Selis è nata l’8 febbraio del 1968 a Savona, dove è cresciuta. Non essendo un personaggio pubblico non si hanno molte informazioni sulla sua vita: su di lei si sa solo che il padre, Givanni Selis (medico all’Ospedale San Paolo di Savona), ha fondato la società di pallanuoto “Rari Nantes Savona”.

Proprio nella città ligure dove è cresciuta, Gioia ha conosciuto quello che nel 1994 sarebbe diventato suo marito, Fabio Fazio. Anche lui, infatti, è di Savona: i due si sarebbero incontrati frequentando gli stessi posti.

Una vita famigliare molto privata

Dal loro matrimonio (celebrato il 23 luglio 1994 nella chiesa di San Martino) sono nati due figli: Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. Dei due bambini, ora di 16 e 11 anni, si sa davvero molto poco. Fabio Fazio ha infatti detto più volte che preferisce mantenere la privacy dei figli, evitando che questi entrino in qualche modo in contatto con il mondo dello spettacolo.

Questa decisione di mantenere la privacy si estende anche alla moglie: Gioia Selis non compare molto in pubblico se non a braccetto con il marito. Sembra che il conduttore voglia mantenere un certo distacco tra la sua vita privata e quella lavorativa, ma questo non sembra metterlo in difficoltà nel suo ruolo di padre.

Nonostante il conduttore voglia mantenere privata la sua vita famigliare, Fabio Fazio ha parlato del rapporto che ha con i figli in un monologo in televisione. A quando pare padre e figli sono legati da un ottimo rapporto.