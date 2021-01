Dora Moroni, chi è il figlio Alfredo Rossi e cosa fa nella vita

Alfredo Rossi è il figlio del cantante Christian e di Dora Moroni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Nell’ormai lontano 1987 il cantante Christian e Dora Moroni hanno avuto un figlio, Alfredo, che li ha resi nonni nel 2008. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’identikit di Alfredo Rossi

Alfredo Rossi è nato nel 1987, undici anni prima del definitivo divorzio di Christian e Dora Moroni. E’ stato un bimbo molto amato, nonostante la turbolenta storia coniugale. Una lunga serie di incomprensioni portò infatti i due genitori al divorzio. E dopo la partenza del figlio per gli Stati Uniti il cantante si ammalò di depressione.

Anni dopo, tuttavia, è stato proprio il figlio Alfredo a riunire i due amati, grazie all’arrivo di una splendida nipotina che, seppur lontana, ha reso i nonni fieri ed orgogliosi della vita del figlio e dei suoi successi. Il ritrovato amore tra Christian e Dora è stato ufficializzato nel 2017 nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, dove Christian ha regalato alla sua donna un anello, dedicandole parole meravigliose: “Non ti cambierei mai, perché mi hai regalato le cose più belle della mia vita!”.

“Mi sono un po’ lasciato andare perché mio figlio Alfredo se n’è andato in America – ha confessato Christian -: ha conosciuto una ragazza via internet e si è sposato”. Quindi, ha continuato il cantante, “mi sono fermato per curarmi: ero depresso. Soffrivo perché avevo lottato per mio figlio. Ho reagito proprio grazie a lui che mi ha scosso; mi ha detto: ‘Io ho bisogno di te e anche tua nipote’. Così mi ha dato l’annuncio della bambina che aspettava”.

