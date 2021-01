Coppia morta, Fabrizio e Valeria cadono in un burrone davanti alla bimba

Una coppia morta a seguito di una repentina tragedia. Ad assistere a quanto di terribile avvenuto la loro figlioletta di appena 5 anni.

Una tragedia immane ed accaduta sotto agli occhi della figlioletta ed una coppia morta nel corso di quella che doveva essere una lieta e felice giornata. Questo è quanto successo a marito e moglie di rispettivamente 40 e 35 anni, che hanno perso la vita dopo essere scivolati in un burrone.

Con loro c’era la loro bambina di 5 anni, che ha visto tutto. Questo terribile fatto di cronaca è successo in Lombardia, tra Bergamo e Brescia, in una zona compresa tra le località di Castione e di Angolo Terme. Identificate le due vittime: si chiamavano Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta ed abitavano nel Milanese. Lavoravano come dipendente di una azienda che si occupavano di farmaceutica lui e come finanziaria lei. Il decesso della coppia morta è avvenuto nelle immediate vicinanze del Salto degli Sposi.

Coppia morta, presenti anche due amici: la bimba affidata ai nonni

La 35enne è scivolata sul ghiaccio finendo di sotto, ed il marito ha subito la stessa, orribile sorte, dopo avere cercato di salvarla. Per entrambi ecco avvenire un volo di 200 metri prima del tonfo al suolo. Tutti e due sono morti sul colpo. Oltre alla loro figlia in tenera età, ad assistere a questa tragedia c’erano anche due amici delle vittime.

Loro hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi, con alpini, vigili del fuoco, carabinieri, volontari e membri del personale medico del 118. Purtroppo però l’unica cosa che restava da fare era recuperare i corpi di Fabrizio e Valeria. Le rispettive famiglie hanno già ottenuto le salme per organizzare i funerali dei loro cari tragicamente scomparsi. Ad occuparsi della bimba rimasta orfana saranno i nonni. Si susseguono sui social network i messaggi di dolore in ricordo di questi sfortunati coniugi.