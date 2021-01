Coppia apre regalo di nozze dopo nove anni, la sorpresa è incredibile

Una coppia ha aperto un regalo di nozze nove anni dopo essersi sposata ed è rimasta sconvolta quando ha visto cosa c’era dentro.

Quando si sono sposati nel settembre 2007 Kathy e Brandon Gunn, una coppia del Michigan, Stati Uniti, hanno ricevuto un regalo dalla prozia di Kathy, Alison. Ma quando gli è stato consegnato il regalo hanno ricevuto istruzioni molto severe. Sulla parte anteriore del pacco c’era una nota che recitava: “NON aprire fino al 1º disaccordo”. Per anni il regalo rimase dimenticato e non aperto, nonostante il fatto che la coppia avesse “molti disaccordi, discussioni e porte sbattute”. Ed è stato solo quando stavano cercando di pensare a cosa regalare ai loro amici per il loro imminente matrimonio che si sono ricordati del regalo, nove anni dopo.

Coppia apre regalo di nozze dopo nove anni, la sorpresa li lascia senza parole

Pubblicando un post sul gruppo Love What Matters su Facebook, Kathy ha scritto: “Ho ripensato al giorno del nostro matrimonio (quasi 9 anni fa) e ho cercato di ricordare i regali che avevano significato di più per me. La cosa divertente? Il regalo che ha significato di più era ancora in un armadio… mai aperto. Per tutto il tempo abbiamo pensato che il contenuto di quella scatola contenesse la chiave per salvare un matrimonio, un vecchio trucco, all’insaputa di noi novellini. Dopo tutto, i miei prozii erano sposati da quasi mezzo secolo”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Accoltellato dalla moglie per una foto con l’”amante”: tragico equivoco

La coppia ha dunque finalmente deciso di aprire il misterioso pacco il 30 agosto 2020, e quello che hanno trovato è stato incredibile. All’interno c’erano due biglietti, uno indirizzato a Kathy e uno a Brandon, che erano avvolti in banconote di denaro. La lettera di Kathy diceva: “Kathy, vai a prendere una pizza, dei gamberetti o qualcosa che piaccia a entrambi. Zia Alison”. A sua volta quello per Brandon diceva: “Brandon, vai a prendere dei fiori e una bottiglia di vino. Zia Alison”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Kathy ha commentato: “Per nove anni quella scatola è rimasta nell’armadio a prendere polvere, ma in qualche modo ci ha insegnato la tolleranza, la comprensione, il compromesso e la pazienza. Oggi, abbiamo deciso di aprire quella scatola, perché finalmente ci siamo resi conto che gli strumenti per creare e mantenere un matrimonio forte e sano non sono mai stati dentro quella scatola, erano dentro di noi”.