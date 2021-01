Chi è Susan Sarandon, l’attrice americana da Premio Oscar

Sarà ospite stasera a “Che tempo che fa”: ecco la storia di Susan Sarandon, l’attrice che ha vinto un Premio Oscar per “Dead Man Walking”.

Susan Abigail Sarandon (nata Tomalin) è un’attrice statunitense nata a New York il 4 ottobre del 1946: il padre era di origini inglesi, mentre la madre di origini italiane. Nonostante l’educazione rigorosa in una scuola cattolica, Susan cresce e diventa un’adolescente ribelle, partecipando sin da ragazza a proteste e manifestazioni a favore dei diritti civili. Inizia ad appassionarsi al mondo della recitazione quando si iscrive alla Catholic University of America. Qui conoscerà anche Chris Sarandon (che come lei diventerà un attore) con cui si sposa nel 1968. Nonostante il divorzio Susan decide di mantenere legalmente il cognome Sarandon.

Un Premio Oscar e ben 9 nomination ai Golden Globes

Qualcuno forse ricorderà Susan Sarandon in uno dei suoi primi ruoli: la giovane fidanzatina Janet Weiss in “Rocky Horror Picture Show” del 1975. Il musical (che ora è nella classifica ufficiale dei 50 film cult migliori) è stato il suo trampolino di lancio: da quel momento Susan Sarandon reciterà in ben 160 film, ricevendo 9 nomination ai Golden Globes, 6 nomination per il premio Emmy, una vittoria agli Oscar e un premio BAFTA.

Nel 2021 ricorre il 30° anniversario di “Thelma & Louise”, la pellicola del 1991 che fece conoscere Brad Pitt al grande pubblico. Inizialmente i ruoli delle due protagoniste dovevano andare a Meryl Streep e Goldie Hawn: per via di alcuni impegni, però, i ruoli vennero infine dati a Susan Sarandon e Geena Davis. Impossibile oggi pensare ad una Louise interpretata da un’attrice diversa da Susan: per questo ruolo la donna è stata anche nominata come Miglior Attrice Protagonista e Miglior Attrice In Un Film Drammatico agli Oscar del 1992.

Non è solo per le sue doti da attrice che Susan Sarandon è riuscita a conquistarsi il cuore del pubblico: la donna è conosciuta anche per il suo impegno sociale. Come altre sue colleghe (Jane Fonda per fare un nome) Susan è stata arrestata innumerevoli volte per aver partecipato a manifestazioni e proteste: l’ultima proprio nel 2018, quando ha marciato contro le politiche sull’immigrazione adottate dal governo americano di Trump. La donna, che aveva 71 anni, ha fatto sapere del suo arresto su Twitter commentando: “sono stata arrestata, ma resto forte e continuo a lottare”.

