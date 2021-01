Caterina Balivo, chi sono le sorelle Sarah e Francesca: foto, età, lavoro

Caterina Balivo, tutto quello che sappiamo sulle sorelle minori Sarah e Francesca: una di loro è molto riservata e si tiene lontana dal mondo televisivo.

Caterina Balivo è da tempo una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Nel corso dei tanti anni di carriera televisiva la sua popolarità è cresciuta sopratutto grazie alla professionalità che mostra in ogni sua trasmissione, senza però mai smettere di essere spontanea e genuina. Il suo immancabile sorriso e la simpatia la rendono una conduttrice speciale rispetto a tutte le altre, e la sua semplice bellezza mediterranea è ammirata dal pubblico e colleghi.

Francesca e Sarah Balivo: carriera e vita privata delle sorelle di Caterina

Caterina Balivo è nata a Napoli nel 1980 e ha due sorelle più piccole, Francesca e Sarah. Delle due “piccole” Balivo non si sa molto: Francesca lavora come pediatra e conduce la sua vita lontana dai riflettori che illuminano la sorella, Sarah sembra essere abituata alla mondanità ma i suoi progetti di vita non sono mai stati sbandierai ai quattro venti. Eppure sappiamo che la sorella minore è un architetto professionista; da due anni gestisce un blog personale intitolato “2 biscotti nel tè” e lavora come designer specializzata nell’assetto di set. Determinata proprio come Caterina, Sarah Balivo seppure giovanissima ha già raggiunto il sogno di creare un marchio di scarpe. La sua marca si chiama Madame Cosette e produce scarpe dall’aspetto raffinato ed elegante.

I rapporti fra Sarah Balivo e le sorelle maggiori sembrano essere ottimi, e sui social le tre si dedicano spesse fotografie e complimenti. Nella cerchia d’affetto pubblico rientra anche Francesca, seppure abbia una vita molto più riservata rispetto alle altre due. Sarah si distingue per i capelli biondi, mentre Francesca rispecchia i colori scuri di Caterina.