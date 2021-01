Caterina Balivo, chi è l’ex Nicola Maccanico: perché è finita la loro storia

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate. Ad oggi è felicemente sposata e quasi non ce la ricordiamo accanto al suo ex.

Prima di conoscere il suo attuale marito, la Balivo è stata fidanzata per molto tempo con Nicola Maccanico.

Le motivazioni del loro distacco non sono mai state troppo chiare e a riguardo ci sono molte voci e gossip. I due sono stati insieme circa tre anni nel 2008.

Caterina Balivo: ecco cosa c’è da sapere sul suo ex fidanzato

Maccanico è il figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Ad oggi, è un manager molto conosciuto e rinomato. E’ l’Executive Vice President di Sky Italia e Ceo di Vision Distribution. Sicuramente quella con la Balivo è stata una relazione importante, ma ormai la conduttrice ha voltato pagina.

La donna è legata da diversi anni a Guido Maria Brera. L’uomo lavora nell’ambito dell’alta finanza, ma è anche uno scrittore. E’ considerato una persona molto potente. Tra lui e la Balivo è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e i due sono convolati a nozze nel 2014.

In base ai racconti della conduttrice, Brera si è sforzato molto per incontrarla. Le avrebbe anche mandato una lettera che iniziava con l’incipit del suo romanzo. Da quel momento in poi i due avrebbero iniziato a frequentarsi fino a che non hanno deciso di sposarsi.

Una cerimonio esclusiva a Capri che ha rispecchiato il loro grande amore. La coppia ha anche avuto due figli: Guido Alberto, nato nel 2012 e Cora, nata nel 2017. La conduttrice in passato ha sofferto molto per i suoi amori, ma con Brera sembra proprio aver trovato la felicità e la serenità che cercava.