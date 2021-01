Calciomercato Juventus, Khedira saluta tutti: addio ai bianconeri

Sami Khedira lascerà ufficialmente la Juventus nelle prossime ore: il centrocampista tedesco pronto a tornare in Germania

Ormai è tutto fatto: Sami Khedira lascerà la Juventus nelle prossime ore. Come svelato dal portale tedesco “Kicker” vestirà la maglia dell’Hertha Berlino dopo tanti mesi da separato in casa con il club bianconero. Tornerà in Bundesliga dopo le avventure al Real Madrid e poi in Italia a Torino: l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Nella sua lunga carriera ha collezionato tantissimi successi con la vittoria in Champions League e i vari trofei a livello di Scudetti.

Calciomercato Juventus, i dettagli del contratto di Khedira

Inoltre, il portale Kicker ha svelato anche i dettagli del suo contratto: il tedesco firmerà un contratto da due anni e mezzo. Tutto dipenderà anche dal numero di presenze. Prima le visite mediche di rito, poi arriverà l’ufficialità tornando così a competere in Bundesliga dopo undici anni dall’ultima volta. Fisicamente è a posto visto che, come ha svelato lo stesso Andrea Pirlo, si è allenato sempre alla grande con la squadra non prendendo, però, parte alle varie competizioni della Juventus.

