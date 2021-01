Arianna David, picchiata e sequestrata dall’ex: “Ha provato a investirmi”

Picchiata per strada, sequestrata in casa, minacciata: la verità sul dramma segreto vissuto da Arianna David.

Non tutti sanno che Arianna David, showgirl già vincitrice di Miss Italia nel 1993 ed ex concorrente dell’Isola dei famosi (nel 2005 e ancora nel 2012), ha alle spalle un dramma privatissimo. La 48enne anni è stata vittima qualche anno fa di un pesantissimo stalking da parte dell’ex fidanzato. Ecco il retroscena.

La traumatica esperienza di Arianna David

Picchiata, sequestrata, a rischio della vita: Arianna David ha vissuto l’inferno per colpa del suo ex fidanzato, che ha anche minacciato di scioglierla nell’acido. “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani – ha ricordato l’ex reginetta di bellezza -: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi. È arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi”.

Arianna David è stata purtroppo vittime di un rapporto malato, cominciato poco dopo il suo divorzio quando sperava di poter trovare un nuovo amore che invece si è trasformato in un incubo. Ha vissuto mesi pieni di terrore, difficili da affrontare psicologicamente e fisicamente e con la costante paura di perdere la propria vita e mettere in pericolo quella dei figli che vivevano insieme a lei a Roma. E’ stato uno dei momenti più difficili della sua vita, come lei stessa ha raccontato a Mattino Cinque, mostrando le foto dei lividi sul volto e sulle braccia, segni tangibili di una violenza di cui si è liberata con tanta difficoltà.

Quell’uomo aveva trovato il modo di esercitare un’enorme violenza psicologica su Arianna David, facendo pressione sui suoi stati d’animo, il suo senso di sicurezza e la sua identità di donna: “Io per lui ero una busta di plastica, vecchia, fallita…”. Il momento in cui ha toccato il fondo è stato quando ha minacciato di ucciderla: “Mi ha puntato una pistola in testa, non so se fosse carica…”. Poi, però, è cominciata la sua lenta rinascita.