Arianna David, chi è il marito David Liccioli: età, foto, carriera, vita privata

L’ex Miss Italia Arianna David è felicemente sposata con David Liccioli dal 2017. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Dopo un periodo molto difficile e tormentato, Arianna David ha finalmente trovato la serenità accanto a David Liccioli, suo marito dal 29 luglio 2017. Conosciamo più da vicino l’uomo che fa battere il cuore all’ex Miss Italia.

L’identikit di David Liccioli

Tra Arianna David e David Liccioli è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due, conosciutisi grazie a un’amica in comune, sono convolati a nozze nel 2017, a neppure un anno dal loro primo incontro, in una chiesa alle porte di Roma. Le ha chiesto la mano in diretta nazionale, negli studi di Domenica Live, il popolare programma condotto da Barbara d’Urso. Grazie a lui la showgirl, già mamma di Tommaso e Gregorio, avuti dall’ex compagno Marco Bocciolini, ha ritrovato la felicità.

“Incontrare David è stato un dono del cielo – ha raccontato Arianna David -. È come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite. Sto vivendo un momento bellissimo. Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perché, altrimenti, non farei il passo delle nozze: è l’ultima cosa che avrei potuto immaginare”.

Su David Liccioli purtroppo non si hanno molte altre informazioni, a parte il fatto che, come si legge sul suo profilo Facebook, è romano e vive nella Capitale ed è un uomo molto sportivo (non a caso è in ottima forma fisica) ma anche amante della buona tavola e dei piaceri della vita in generale. E’ presente anche su Instagram, ma in modalità “privata”…