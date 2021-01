Antonella Clerici: la sua casa nel bosco sembra un castello dog-friendly, i dettagli vintage creano un’atmosfera surreale.

Antonella Clerici vive da anni in una splendida villa, che compare spesso come sfondo delle fotografie pubblicate su Instagram. La casa si trova ad Arquata Scrivia, in Piemonte. Seppure per molti la scelta di trasferirsi ad Arquata sia stata folle, la Clerici ha sempre detto di essere molto innamorata di quel luogo, lontano da caos della città ma velocemente raggiungibile. Sarebbe stato il forte desiderio di vivere in mezzo alla natura che l’ha convinta ad abbandonare Roma, città bellissima ma decisamente caotica.

Antonella Clerici, la sua casa nel bosco sembra un castello

La villa è stata disegnata su misura secondo i desideri di Antonella, che ha partecipato a tutta la costruzione. Su Instagram la Clerici si fa spesso vanto della casa, scattando foto mentre cucina con Maelle o si rilassa in compagnia dei suoi cani, regalando dettagli della splendida villa a tutti i suoi fans. Tutta la casa, si nota subito, è decisamente dog-friendly: cuscini, divanetti e altri accessori per gli animali di Antonella sono disseminati ovunque, così che anche loro possano sentirsi sempre comodi e a loro agio.

La casa di Antonella Clerici sembra un castello in mezzo alla natura. Il porticato esterno è in legno, materiale scelto probabilmente per non stonare con gli elementi che circondano la villa: alberi, cespugli, prati verdi e boschi innevati in inverno. Ci sono anche elementi di design molto particolari, per esempio gli arredi di marmo bianco, vasi e sedute di ferro battuto ed un camino esterno dalla linea molto moderna. Fuori dalla casa c’è anche una splendida piscina privata.