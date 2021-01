Antonella Clerici, chi è l’ex fidanzato Paolo Percivale: età, lavoro, vita privata

Antonella Clerici ha avuto una vita amorosa decisamente movimentata e con tanti addii. Scopriamo perché è finita con Paolo Percivale.

Antonella Clerici è senza dubbio uno dei volti più amati e conosciuti del piccolo schermo.

Se la sua carriera televisiva non ha ha mai subito forti scossoni, ma anzi continua ad essere molto solida, non si può dire lo stesso per la sua vita privata.

Antonella Clerici: dopo tanti amori turbolenti arriva un po’ di serenità

Una laurea in Giurisprudenza e una carriera come conduttrice di programmi sportivi in Rai. E’ in questo modo che la Clerici arriva sul piccolo schermo. Piano piano riesce a farsi un nome e a conquistare il pubblico. La vera notorietà arriverà poi con “La prova del Cuoco”.

Leggi anche -> Antonella Clerici, dove si trova la sua casa nel bosco: perché ha lasciato Roma

La donna non si è dedicata solo al mondo della televisione ma ha anche diverse pubblicazioni a suo nome. Ovviamente riguardano sempre l’ambito culinario. Un’altra grande soddisfazione per la sua carriera è stato condurre il Festival di Sanremo nel 2010.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A fare da contrappeso a una carriera sempre costante, c’è una vita amorosa molto movimentata. Nell’91 le nozze con Giuseppe Motta naufragano dopo due anni di matrimonio. Seguiranno poi la relazione con Massimo Giletti e le nozze con Sergio Cossa. Anche con quest’ultimo le cose non vanno a gonfie vele e la coppia finirà per divorziare.

Leggi anche -> Antonella Clerici, la relazione con Massimo Giletti: perché lui la lasciò

Sarà proprio in quegli anni che la Clerici incontrerà Paolo Percivale. L’uomo è un ufficiale della marina militare. I due hanno vissuto bei momenti insieme, ma non sono bastati a far durare la coppia. Infatti, nel 2007 la conduttrice incontra Eddy Martens dal quale ha la figlia Maelle. Ad oggi la vediamo al fianco di Vittorio Garrone. La loro relazione sembra molto solida e insieme sembrano molto felici.