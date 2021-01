Zona gialla, cosa posso fare? Regole, divieti, chiusure, spostamenti

A partire da lunedì 1 Febbraio, la maggior parte delle Regioni italiane sarà in zona gialla. Ecco quali saranno le regole da seguire.

Da lunedì 1 Febbraio 2021, quasi tutte le Regioni italiane entreranno in zona gialla. Si tratta di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. A rimanere in zona arancione saranno dunque Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Puglia, Sicilia, e Sardegna. Scopriamo dunque insieme che cosa si potrà fare e quali saranno regole e divieti da rispettare.

Di giorno ci si potrà spostare liberamente nella fascia oraria che va dalle ore 5:00 alle 22:00. Per uscire durante il coprifuoco sarà invece necessaria l’autocertificazione. Il documento dovrà certificare le comprovate esigenze, lavorative o di salute, causa dello spostamento. Il modulo dovrà essere compilato con le proprie generalità e le motivazioni dello spostamento. In caso di visita a qualcuno, non sarà necessario inserire nel modulo il suo nominativo, per questione prettamente di privacy.

Bar e ristoranti rimarranno aperti fino e non oltre le ore 18:00. Di sera saranno comunque disponibili i servizi di consegna di cibo a domicilio e d’asporto. Non sarà però possibile consumare i pasti all’aperto. I centri commerciali saranno aperti, ad esclusione di festivi, sabati, e domeniche. Anche le visite nei musei saranno consentite, con ingressi contingentati, dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi.

Zona gialla, gli spostamenti a partire dal 1 Febbraio 2021

A partire da lunedì 1 Febbraio 2021, la maggior parte delle Regioni italiane sarà in zona gialla. Gli spostamenti verso abitazioni private saranno consentiti, purché vengano effettuati una sola volta al giorno, e nella fascia oraria che va dalle ore 5:00 alle 22:00. Inoltre la destinazione dovrà rimanere all’interno della Regione, ed ospitare un massimo di due persone per volta al di fuori del nucleo famigliare. I minori di 14 anni sui quali si esercita la patria potestà e le persone non autosufficienti sono esclusi dal conto.