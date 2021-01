Verissimo, ospiti e anticipazioni: tutte le novità del 30 gennaio

Nuova puntata entusiasmante di Verissimo, in onda oggi sabato 30 gennaio 2021: tanti ospiti in studio, ecco le novità

Torna l’appuntamento con Verissimo oggi, sabato 30 gennaio 2021. A partire dalle 16.00 su Canale5 Silvia Toffanin intervisterà i suoi ospiti negli studi di Cologno Monzese. Ci sarà l’illustre tenore e cantante italiano Andrea Bocelli che si racconterà per la prima volta a Verissimo parlando anche del suo passato con gli esordi di Sanremo. Successivamente arriverà anche Nek, che rivelerà tutti i dettagli dell’incidente alla mano e dell’operazione a cui si è sottoposto a novembre. Ci sarà anche la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, che racconterà la battaglia del figlio Nicola contro la tossicodipendenza.

Verissimo, ospiti e anticipazioni: le novità

In studio ci sarà anche l’attrice Matilde Gioli che ha riscosso tanto successo con milioni di ascolti con la fiction ‘Doc – Nelle tue mani’. Poi tornerà in studio Elisabetta Gregoraci con la doppia intervista insieme alla sorella Marzia. Infine, ci sarà come ospite l’attrice sensuale, Sabrina Salerno, che parlerà del suo passato ma anche del furto d’identità che ha coinvolto anche suo figlio. Da non perdere assolutamente il nuovo appuntamento con la puntata di oggi, sabato 30 gennaio 2021, con la conduzione di Silvia Toffanin, ormai autentica padrone di casa del programma di Canale5.