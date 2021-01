Striscia la Notizia, lutto nel cast del tg satirico di Canale 5 FOTO

La trasmissione ‘Striscia la Notizia’ diffonde la triste notizia che riguarda la scomparsa di uno dei suoi personaggi.

‘Striscia la Notizia‘ saluta per sempre Matteo Troiano, noto anche come il ‘Maestro Pavarotto’. Attraverso i suoi canali ufficiali social e sul web, la trasmissione satirica di Canale 5 ha voluto ricordare questo simpatico personaggio. La notizia della dipartita dell’uomo ha colpito molto anche Ezio Greggio, che con Enzo Iacchetti è uno dei conduttori storici dell’ultratrentennale programma della sera trasmesso da Mediaset.

Leggi anche –> Alberto Matano sotto attacco, cosa ha scoperto Striscia

Greggio scrive sul suo profilo Twitter: “È mancato Matteo Troiano, il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato Pavarotto. Fece tante ospitate a ‘Striscia’ ed a ‘Veline’. Oltre che un personaggio divertente, era un signore ironico, educato e simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”. Il ‘cantante stonato’ Troiano era originario di Manfredonia, in provincia di Foggia, dove era nato in piena Seconda Guerra Mondiale. Faceva divertire tutti proprio per la sua intonazione per nulla ineccepibile e che andava a caratterizzare ogni sua interpretazione. E ‘Striscia la Notizia’ faceva ricorso a lui in particolare nel periodo in cui l’attenzione veniva monopolizzata dal Festival di Sanremo.

Leggi anche –> Teo Mammucari, chi è l’ex Thais Souza: cosa ha fatto dopo Striscia

Striscia la Notizia, la carriera da stonato di Michele Troiano cominciò così

In tali circostanze Matteo Troiano sceglieva uno dei concorrenti in gara nella kermesse musicale per imitarlo nell’abbigliamento e nella voce, distorta appositamente. E puntuale arrivava la brusca (per scherzo) interruzione dello stesso Ezio Greggio, che fingeva di rompergli sulla testa svariati oggetti musicali.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Elisa Isoardi a terra col maestro di danza: ecco la sua risposta a Striscia

Proprio Troiano raccontò una volta come nacque questa sua peculiarità. Lui che effettivamente iniziò la carriera come cantante, disse che una volta nessuno lo stava prendendo in considerazione mentre stava sostenendo un provino. Allora iniziò a stonare apposta, facendo centro.