Sampdoria – Juventus Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Sampdoria e Juventus è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ieri la prima giornata di ritorno si è aperta con un pareggio in extremis del Torino contro la Fiorentina che aveva chiuso in 9. Alle 15 invece la capolista Milan è stata ospite del Bologna al Dall’Ara con l’obiettivo dei tre punti. Quindi, alle 18 è il momento del match tra Sampdoria e Juventus.

Le due squadre sono divise da dieci punti con gli ospiti che non vogliono perdere terreno dalla coppia di testa composta da Inter e Milan, mentre i padroni di casa cercano punti per consolidare la loro posizione in classifica e puntare a qualcosa di più di una salvezza tranquilla a portata di mano.

Precedenti di Sampdoria – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa della Sampdoria e la Juventus campione d’Italia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Quello tra le due squadre è lo scontro diretto numero 126 in Serie A: avanti i bianconeri nel bilancio per 62 vittorie a 26. Ci sono anche 37 pareggi. Le ultime due sfide sono state vinte dalla Juventus senza subire gol. Negli ultimi 12 scontri diretti, invece, si registrano dieci vittorie bianconere e appena due blucerchiate. Le due squadre non pareggiano in partite ufficiali dal 2014.

Sampdoria e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Ranieri e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo