Chi era il manager di Sabrina Salerno, la storia di Giampiero Menzione

Conosciamo meglio la storia di Giampiero Menzione, che è stato anche il manager di Sabrina Salerno e non solo: tutte le curiosità

Giampiero Menzione è stato un docente di educazione fisica all’Istituto tecnico-Nautico, ma negli anni ha seguito anche la sua passione, ossia quella di talent scout. Grazie al suo fiuto è riuscito a lanciare nel mondo dello spettacolo prima Carmen Russo e subito dopo anche Sabrina Salerno: nella sua scuderia ha avuto Pamela Prati e Walter Nudo, e tanti altri protagonisti della tv italiana. Ha conosciuto tanti personaggi, che è riuscito a far emergere grazie alla sua ironia e intelligenza. Le persone intorno amava chiamarle “Il Circo”. Ma alla fine non è andato tutto nel verso giusto visto che in una recente intervista la stessa Salerno l’ha accusato in maniera diretto senza peli sulla lingua: “Mi sottrasse molti soldi e approfittò della mia buona fede. Nel giro lo chiamavano Il genio del male. È morto solo e senza una lira”. Durante la puntata di Verissimo da Silvia Toffanin ha svelato: “A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco”. E poi ha aggiunto: “Era una sorta di manager, che guadagnava da tutti i miei proventi. Mi ha rubato tantissimi soldi e ha fatto delle cose che non si possono nemmeno raccontare”.

Leggi anche –> Sabrina Salerno, chi era il suo primo manager: “Un uomo violento”

Leggi anche –> Sabrina Salerno senza freni, l’invito ai suoi fan: “Zoomate” – FOTO

Il manager Sabrina Salerno, chi era Giampiero Menzione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo stesso Menzione è scomparso all’età di 72 dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Era chiamato anche il ‘signore delle curve’. In una vecchia intervista aveva svelato: “La mia è stata quasi una costruzione in laboratorio, una pianificazione ingegneristica. Corsi di canto, di ballo, letture. Quanti libri ho fatto leggere a Carmen, quanti giornali a Sabrina, che era in grado di tener testa a qualsiasi intervista”. Nella sua vita ha avuto tante donne, ma il suo unico vero amore è stato soltanto uno: “Carmen, per lei a trent’anni avevo lasciato mia moglie: è durata dieci anni”.