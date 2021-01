Oroscopo del giorno, domenica 31 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti all’ultimo giorno della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 31 Gennaio 2021.

Gennaio è giunto al suo ultimo giorno, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 31 Gennaio 2021.

Domenica 31 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. L’ultimo giorno del mese di Gennaio sarà per voi fonte di chiarezza. finalmente riuscirete a mettere in ordine le idee e i pensieri e a stabilire nuovi obiettivi. Venere entrerà nel vostro segno a partire da domani e vi regalerà delle giornate interessanti.

Toro. La giornata di oggi risulterà un po’ piatta ai vostri occhi. In amore è bene procedere con cautela ancora per un po’, mentre per quel che riguarda il lavoro sarebbe meglio gettarsi a capofitto sopra nuove avventure.

Gemelli. Sono in arrivo delle folate di vento per voi durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di procedere con cautela e di armarsi di tanta pazienza. Non sempre le discussioni sono la scelta giusta, ricordatelo.

Cancro. Via libera per quel che riguarda l’amore durante la giornata di oggi. Finalmente riuscirete a mettere un punto decisivo a qualche questione che vi ha lasciati con l’amaro in bocca. Non dubitate di voi stessi e andrà tutto per il meglio!

Leone. La giornata di oggi si trascinerà dietro un po’ di stanchezza, ma sarà tutto sommato positiva. Gli amici giocheranno un ruolo importante, e vi aiuteranno ad accantonare le insicurezze e a lanciarvi verso nuove avventure.

Vergine. L’energia scorrerà all’interno delle vostre vene durante la giornata di oggi. Via libera per voi sia in ambito lavorativo che sentimentale, dunque levate il freno a mano e non abbiate paura di assecondare le vostre idee più innovative.

Bilancia. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi un po’ più sensibili e suscettibili del solito. Il consiglio migliore è quello di armarsi di tanta pazienza e di girare il più possibile a largo dalle discussioni, specie se inconcludenti.

Scorpione. La domenica sarà per voi estremamente positiva e stimolante. Approfittatene per portare a termine il maggior carico di lavoro possibile, così da avere un po’ più di tempo libero durante il corso della prossima settimane.

Sagittario. La giornata non sarà per voi particolarmente idilliaca. Ansia e stress potrebbero bussare alle vostre porte, e sarà in mano vostra il compito di allontanare i cattivi pensieri. Alcune belle soddisfazioni sono in arrivo, dunque tenete duro!

Capricorno. Oggi potreste sentirvi decisamente inquieti. Molto probabilmente siete immersi fino al collo in una situazione difficile, che vi sta portando via tempo e serenità. Il consiglio migliore è quello di trascorrere un po’ di tempo in solitudine per riordinare le idee.

Aquario. Fuoco e fiamme per voi durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per il romanticismo e l’eros, dunque non ponetevi alcun freno. Prestate attenzione agli smarrimenti: potreste perdere un oggetto a voi caro.

Pesci. Durante la giornata di oggi sarete un po’ in conflitto con voi stessi. Molto probabilmente siete di fronte ad un bivio e non sapete più che strada prendere. La riflessione ed una mano amica potrebbero essere la soluzione.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.