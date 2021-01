By

Nicolò Zaniolo travolto dal gossip: è guerra tra Madalina Ghenea e l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, rimasta sola e incinta.

Maria De Filippi ha fatto un colpaccio, e stasera 30 gennaio 2021 al suo celebre programma “C’è posta per te” sarà ospite Nicolò Zaniolo con la madre Francesca Costa. Il giovane calciatore si sta impegnando molto per recuperarsi dall’infortunio che gli ha danneggiato entrambi i legamenti crociati del ginocchio. In questo momento, tra l’altro, Nicolò è positivo al Coronavirus: la puntata è stata registrata mesi fa.

Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta abbandonata incinta

Nelle settimane scorse Zaniolo è stato protagonista di un gossip che ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta. Nicolò ha infatti abbandonato la storica fidanzata Sara Scaperrotta, da cui sta aspettando un bambino, per avviare un nuovo flirt con la modella rumena Madalina Ghenea. Nonostante la Ghenea abbia smentito più volte la relazione, ammettendo di averlo incontrato varie volte e di averlo trovato semplicemente “simpatico e affettuoso”, Sara ha cancellato dai social tutte le foto che la ritraevano in compagnia dell’ex fidanzato.

La giovanissima influencer romana, appena 22enne, starebbe dunque portando avanti la gravidanza da sola in contemporanea con gli studi in Scienze della Moda e del Costume all’università Sapienza di Roma. Nel frattempo Zaniolo starebbe dedicando tutte le sue energie alla ripresa dopo l’infortunio alle ginocchia, che ha bloccato la sua ascesa nel mondo del “grande calcio”. Zaniolo è cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Fiorentina, per poi esordire nei professionisti con l’Entella, l’Inter e infine a Roma.