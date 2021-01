Nicolò Zaniolo, la famiglia è divisa: papà Igor e mamma Francesca non vivono insieme, ma lei le tenta tutte per proteggere la reputazione del figlio.

Francesca Costa è mamma del giovanissimo calciatore Nicolò Zaniolo. La donna segue il figlio ovunque, sopratutto per quanto riguarda la sua carriera: da sempre lo accompagna agli allenamenti, e oggi vive con lui a Roma, dove gioca Nicolò. Francesca protegge il figlio anche dai gossip e dalle male lingue, necessità che si è fatta particolarmente necessaria dopo le voci sull’abbandono della ex fidanzata Sara Scaperrotta, incinta, e il suo flirt con la modella rumena Madalina Ghenea.

Nicolò Zaniolo, mamma Francesca corre in soccorso dopo il gossip del trio amoroso con Sara Scaperrotta e Madalina Ghenea

Dopo la notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, incinta del figlio di Nicolò, Francesca ha concentrato le attenzioni su di sé per provare a distrarre le voci dal figlio. Durante un’intervista a Radio Radio ha rivelato alcuni dettagli della relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara: “Ho deciso di dire la mia. Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia”.

Con “noi” Francesca si riferisce anche al marito Igor e alla seconda figlia della coppia, Benedetta. Mentre la madre ha seguito il pargolo nella capitale, padre e figlia sono rimasti a La Spezia a gestire il bar di famiglia: “Igor è rimasto a La Spezia per lavorare nel nostro bar, l’altra mia figlia Benedetta sta con lui. Io sto a Roma con Nicolò, lo accompagno agli allenamenti e gli preparo da mangiare: tutto tranquillo, anche se lui vorrebbe tutti noi qui” ha raccontato. Dopo le terribili polemiche dei mesi scorsi, Francesca ha deciso di rendere il suo profilo Instagram privato. Questa sera, 30 gennaio 2021, sarà però ospite a “C’è posta per te” insieme al figlio.