Marzia Gregoraci, chi è la sorella di Elisabetta: incredibile somiglianza

Conoscete Marzia Gregoraci, sorella minore della famosa Elisabetta? E’ identica alla conduttrice: scopriamo tutto su di lei.

La puntata del 30 gennaio 2021 di Verissimo sarà ricca, come sempre, di ospiti e di sorprese. Nello studio diretto con maestria da Silvia Toffanin si alterneranno personaggi illustri i cui racconti saranno densi di pathos e sentimento. Tra gli ospiti di questo ricco appuntamento con il mondo dello spettacolo italiano, ci sarà anche Elisabetta Gregoraci, probabilmente la vip maggiormente chiacchierata dell’ultimo periodo.

La conduttrice calabrese è sparita dai radar poco dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La scelta di abbandonare è stata legata al prolungamento inatteso della trasmissione, fattore che, se accettato, le avrebbe impedito di passare le vacanze natalizie con il figlio Nathan Falco. Elisabetta, infatti, dopo l’addio al reality è volata a Dubai dove ad attenderla c’erano il figlio e l’ex marito Flavio Briatore.

In questo lasso di tempo a parlare di lei sono stati gli altri, mentre quest’oggi finalmente Elisabetta potrà dare la sua versione dei fatti, raccontando anche il periodo buio passato subito dopo l’uscita dalla casa. Le sorprese non si limitano a questo, visto che con lei in studio ci sarà per la prima volta in tv la sorella Marzia, donna che ha un ruolo fondamentale nella vita della conduttrice calabrese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Marzia Gregoraci, chi è la sorella della famosa conduttrice

Oggi pomeriggio, dunque, avremo modo di conoscere il rapporto tra le due sorelle calabresi e qualche dettaglio sulla vita di Marzia, finora sconosciuta al grande pubblico televisivo. Prima di allora facciamo un recap delle informazioni che ci sono su di lei al momento. Nata a Soverato nel 1982, a differenza della sorella maggiore non ha mai avuto interesse per il mondo della televisione e dello spettacolo. Marzia è una donna molto riservata e le informazioni sulla sua vita privata sono davvero poche.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci, rivelazione choc: polipo all’utero, oggi come sta

Di lei sappiamo che è felicemente sposata con Antonino Scaramuzzino e che da questa bellissima storia d’amore ha ricevuto due splendidi figli: Ginevra e Gabriel. Non è noto quale sia la sua professione, né quale sia il suo titolo di studio, sappiamo però che è molto attiva sui social, specie su Instagram dove è possibile trovare tantissimi scatti.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci, il gioco di gambe che vi farà impazzire FOTO