Inter – Benevento Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Inter e Benevento è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Ieri la prima giornata di ritorno si è aperta con un pareggio in extremis del Torino contro la Fiorentina che aveva chiuso in 9. Alle 15 invece la capolista Milan è stata ospite del Bologna al Dall’Ara cogliendo l’obiettivo dei tre punti. Quindi, alle 18 è stato il momento del match tra Sampdoria e Juventus.

Stasera alle 20.45 sarà il momento dell’Inter seconda della classe che affronta il Benevento neo promosso. L’obiettivo degli uomini di Conte è la vittoria per rispondere alla capolista. Insomma, le grandi del campionato sono state tutte e tre impegnate oggi in un ricco sabato. Il match di questa sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Inter – Benevento e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Sono 4 le vittorie nerazzurre contro il Benevento su 4 partite giocate, tre in campionato e una in Coppa Italia con un tennistico sei a due. L’Inter è ovviamente avanti anche nel computo delle marcature: 15 gol segnati e 5 subiti. All’andata, quest’anno, la formazione di Conte si è imposta per quattro a zero. Due stagioni fa, la prima volta del Benevento in Serie A, l’Inter vinse coi punteggi di due a uno e due a zero.

Inter e Benevento, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Depaoli hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.