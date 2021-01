Il cantante mascherato, malore in diretta: Milly Carlucci interrompe tutto

Partita la seconda edizione de “Il Cantante mascherato” con Milly Carlucci che ha dovuto stoppare tutto all’improvviso

Nuova avventura per Milly Carlucci con la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato”. Nella prima puntata il Baby Alieno ha avuto un doppio malore e si è ritirato. Alla fine sono sbucati i quattro cantanti de i Ricchi e Poveri da “Il Cantante Mascherato”: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. I quattro hanno avuto difficoltà ad indossare la maschera: per loro non è stato per nulla facile ed hanno chiesto aiuto quando si trovavano sotto al costume molto scomodo. Baby Alieno è finito al ballottaggio con Pecorella, mentre i Ricchi e Poveri sono stati salvati da Francesco Facchinetti. Infine Pecorella è finito allo spareggio il Papagallo. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale hanno optato anche per uno scambio con Baby Alieno al posto di Pappagallo.

Baby Alieno è dovuto scendere in gara per una seconda esibizione, ma non è andata al meglio visto che si è rotto il costume durante la performance. Così la stessa Milly Carlucci ha chiamato velocemente la pubblicità: al rientro Baby Alieno ha deciso di ritirarsi dal gioco. Alla fine dalla maschera de Il Cantante Mascherato sono così spuntati fuori i Ricchi e Poveri. Per tutti è stata una sorpresa visto che nessuno immaginava che fossero proprio loro. Gli indizi portavano ad altri personaggi della musica e della televisione italiana.