Grande Fratello VIP, Andrea Zelletta viola il regolamento e incontra una persona in segreto: sul web i fans del reality chiedono la squalifica immediata.

Andrea Zelletta potrebbe essere presto squalificato dal Grande Fratello VIP. I fans del reality sono convinti dell’imminente squalifica dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato a tutti gli altri concorrenti (e al pubblico) di aver avuto contatti con una persona all’esterno del programma.

Andrea Zelletta presto squalificato dal Grande Fratello VIP

Andrea Zelletta ha raccontato quanto è accaduto durante la puntata di ieri, 29 gennaio 2021, scatenando l’ira generale. “Ragazzi fuori ho incontrato Alba Parietti, mi ha detto tante cose belle…” ha confessato Zelletta. I telespettatori non hanno gradito la faccenda, e ne hanno immediatamente chiesto l’espulsione dal reality show. Se quanto detto da Andrea fosse vero, infatti, il ragazzo avrebbe violato il regolamento: nessun partecipante, infatti, può avere contatti al di fuori della Casa a meno che non venga organizzata una sorpresa.

Ma non è tutto. Nonostante Andrea sappia perfettamente quali sono le regole del Grande Fratello VIP, ha raccontato i dettagli del suo incontro con la Parietti ai compagni di gioco. Sembra che Alba gli abbia detto che, fuori dalla casa, Francesco Oppini lo stia aspettando intrepido: “Mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me…”. I concorrenti sono rimasti senza parole, e sui social sono in molti a domandarsi come si comporterà Alfonso Signorini nei confronti della violazione di Zelletta.