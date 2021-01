La frutta da mangiare al mattino che aiuta a rimanere in forma

La frutta che fa bene mangiare soprattutto al mattino per depurare l’organismo.

Generalmente il mondo si divide tra chi adora la frutta e non ne potrebbe mai fare a meno. E chi invece si ricorda di comprare questi alimenti una volta ogni 10 anni! Eppure la frutta fa bene se mangiata con coscienza e soprattutto con i consigli giusti del vostro dietologo o nutrizionista se siete a dieta. Infatti la frutta ha molte qualità, soprattutto alcune tipologie che se mangiate al mattino aiutano a depurarsi e a rimanere in forma.

Le proprietà dei frutti da mangiare al mattino

Come riporta La Cucina Italiana, alcuni tipi di frutta se mangiati nelle prime ore del giorno hanno un effetto veramente detox sul nostro organismo. Se infatti siamo un po’ stressati o abbiamo uno stile di vita sregolato per esigenze di lavoro, l’eliminazione delle tossine dal nostro corpo potrebbe essere un po’ più difficile. Ecco allora che la frutta ci aiuta, soprattutto se consumata insieme a una tisana, proteine come lo yogurt e carboidrati complessi come la frutta secca. Ma qual è la frutta migliore da mangiare al mattino?

Arancia : grazie alla quantità di vitamina C è un alimento detox perfetto. Ma non solo, è un frutto ricco di antinfiammatori, aiuta a drenare i liquidi ed elimina le tossine.

: grazie alla quantità di vitamina C è un alimento detox perfetto. Ma non solo, è un frutto ricco di antinfiammatori, aiuta a drenare i liquidi ed elimina le tossine. Mirtilli : piccoli, comodi da mangiare, buonissimi e anche molto salutari. Aiutano a depurare l’organismo grazie ai tanti antiossidanti di cui sono ricchi, ai polifenoli che aiutano il fegato e facilitano lo smaltimento delle sostanze inutili per il nostro organismo.

: piccoli, comodi da mangiare, buonissimi e anche molto salutari. Aiutano a depurare l’organismo grazie ai tanti antiossidanti di cui sono ricchi, ai polifenoli che aiutano il fegato e facilitano lo smaltimento delle sostanze inutili per il nostro organismo. Kiwi : perfetto per l’operazione detox! Aiuta a risvegliare l’intestino pigro, soprattutto se abbinato ad uno yogurt. Inoltre è un alleato delle vitamine essendo ricco di quelle C, A e E che aiutano il fegato.

: perfetto per l’operazione detox! Aiuta a risvegliare l’intestino pigro, soprattutto se abbinato ad uno yogurt. Inoltre è un alleato delle vitamine essendo ricco di quelle C, A e E che aiutano il fegato. Pera: frutto perfetto anche per i bambini è ricco di fibre che aiutano ripulire il nostro organismo. Inoltre aiuta il lavoro dei batteri buoni, riducendo quelli dannosi all’intestino.

frutto perfetto anche per i bambini è ricco di fibre che aiutano ripulire il nostro organismo. Inoltre aiuta il lavoro dei batteri buoni, riducendo quelli dannosi all’intestino. Ananas: addio problemi intestinali. Se mangiamo l’ananas al mattino non avremo problemi di pesantezza o stipsi anzi! Ci aiuterà persino a digerire grazie alla bromelina di cui è ricco. Aiuta poi la diuresi con l’acido gallico e i fenoli.

Ecco allora un piccolo elenco di frutta perfetta da mangiare al mattino per sentirsi perfettamente in forma e depurati.