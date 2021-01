Follia a Marsiglia: tifosi devastano centro sportivo dove si allena la squadra, che è sotto choc, video delle proteste.

I tifosi del Marsiglia hanno fatto irruzione nel campo di allenamento della squadra poche ore prima di una partita di Ligue 1 contro il Rennes. La protesta, rivolta verso i vertici del club francese, è stata molto pesante. Sono ingenti i danni alla struttura e la sfida di stasera è stata rinviata.

RMC Sport ha riferito che 150-200 sostenitori hanno cercato di entrare nel Centro Robert Louis-Dreyfus. I filmati finiti su Twitter mostrano diversi tifosi che si facevano strada con la forza. Alcuni sono stati visti lanciare razzi e accendere petardi. Una protesta eclatante e che ha lasciato sotto choc la squadra.

Tifosi contro società Marsiglia: i video della follia

Sui social sono finiti così filmati di fan che marciano per le strade e portano striscioni che inneggiano alle dimissioni della società, mentre altri cori sono diretti al presidente Jacques-Henri Eyraud. Da quanto si apprende, da diverso tempo i tifosi sono in rotta con la società e questo è solo l’ultimo di una serie di eventi, sicuramente la protesta più grave per le dimensioni e i rischi.

A quanto pare, dopo la rivolta, la situazione sembra tornata alla normalità. Il club è sesto nella classifica della Ligue 1, a 16 punti dalla capolista, il Lione, e André Villas-Boas ha lasciato intendere che lascerà quando il suo contratto come allenatore scadrà a giugno. Inoltre, la squadra del Marsiglia è stata eliminata dalla Champions League nella fase a gironi. Da parte della società non ci sono commenti all’accaduto.