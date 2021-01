Fiorella Mannoia, nozze a rischio: la cantante cambia idea

Fiorella Mannoia ha scelto di sposare il compagno Carlo Di Francesco. Per la coppia, però, potrebbero esserci delle cattive novità.

La cantante Fiorella Mannoia e il suo compagno Carlo Di Francesco hanno scelto di sposarsi. La notizia ha sorpreso molti i fans della cantante, perché l’artista non si era mostrata convinta del matrimonio.

Solo pochi mesi fa Fiorella Mannoia aveva dichiarato di non ritenere il matrimonio una priorità; secondo l’artista, infatti, le coppie dovrebbero stare insieme finché c’è amore. Per lei il desiderio di non sposarsi nasceva dal fatto di non voler vedere la porta chiusa nella relazione. Qualcosa, però, deve essere cambiato perché la Mannoia ha scelto di sposare Carlo Di Francesco, musicista ed ex professore di “Amici” di Maria De Filippi. DiPiù ha pubblicato sull’ultimo numero in edicola le pubblicazioni di matrimonio, il documento ufficiale che dimostra la volontà della coppia di convolare a nozze.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, le nozze si avvicinano

La notizia delle nozze arriva inaspettata, ma Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco avranno avuto buoni motivi per cambiare idea. Non si conosce ancora la data ufficiale delle nozze, ma secondo le prime indiscrezioni sembra che ci sarà un rito religioso, la cantante ha sempre ammesso di essere molto credente.

Le nozze potrebbero arrivare dopo “Sanremo 2021” forse, in quanto le pubblicazioni di matrimonio si fanno solitamente tre mesi prima del grande giorno. La decisione è stata presa in barba al Covid, in quanto i due non sognano una festa in grande. La relazione è rimasta segreta a lungo prima di diventare di dominio pubblico nel 2017. Fiorella e Carlo sono legati da ben 14 anni, da una collaborazione nata per lavoro.