Fedez squalificato da Sanremo, il rapper ha pubblicato il testo prima della kermesse?

Fedez e Francesca Michelin rischiano di dover guardare Sanremo da casa, il rapper avrebbe pubblicato un pezzo della canzone sui social.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Fedez e Francesca Michelin – in coppia per il Festival di Sanremo – starebbero rischiando la partecipazione alla kermesse a causa di un errore commesso dal rapper marito di Chiara Ferragni. Stando a quanto riportato da diverse testate, tra cui Il Messaggero e Libero, Fedez avrebbe pubblicato una storia Instagram nella quale si sentiva chiaramente una parte del brano.

Come sapete i brani che partecipano alla competizione devono essere completamente inediti e dunque se fosse stato davvero trasmesso dovrebbe comportare la la squalifica dei due artisti. Sebbene l’errore sia stato segnalato da più parti, al momento non c’è modo di capire se è stata davvero trasmessa la canzone di Sanremo, visto che Fedez ha rimosso il video in questione ed ora non è più possibile vederla.

Fedez squalificato da Sanremo?

Il caso è esploso sui social dove numerosissimi utenti hanno postato il video anche se l’audio è stato rimosso. C’è anche chi è riuscito a salvare il posto prima che venisse rimosso, anche se questo è stato online davvero pochissimo tempo. La leggerezza commessa dunque potrebbe costare carissima al rapper milanese, il quale spera nella clemenza, visto che si è chiaramente trattato di una pubblicazione involontaria.

Se il caso porterà alla squalifica, dunque, lo sapremo nelle prossime ore. Una nuova grana per il Festival di Amadeus già complicato dalla situazione Covid e dalla volontà ferrea del Ministro Fraceschini ad impedire la presenza di figuranti richiesta dal conduttore.

