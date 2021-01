Federica Sciarelli, clamorosa gaffe in diretta: “Ha fatto una sco****”

By

La celebre Federica Sciarelli ha divertito tutto il pubblico con una clamorosa ed esilarante gaffe. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Durante una recente puntata di Chi l’Ha Visto, la celebre conduttrice Federica Sciarelli è incappata in una clamorosa gaffe che ha indubbiamente divertito e suscitato l’ilarità di tutto il pubblico. Probabilmente si è trattata di una vera e propria svista, dovuta ad un po’ di distrazione e nulla più. La frase incriminata, ripresa anche dalla seguitissima pagina Trash Italiano, è diventata immediatamente virale. Leggiamo dunque quali sono state le parole della donna.

La conduttrice è completamente immersa nella sua intervista al momento dello scivolone. “Poi c’è questo ingegnere Urbani, che ha fatto una sco**** importante“. La Sciarelli ha corretto immediatamente l’errore di pronuncia, sostituendo la parola con quella giusta, ovvero ‘scoperta‘. Nonostante l’estrema professionalità della donna, l’errore di pronuncia non è passato inosservato agli occhi del pubblico, il quale, divertito più che mai, l’ha colto immediatamente.

Si è sicuramente trattato di una mera e propria defaillance linguistica e nulla di più. L’errore di pronuncia non è però passato inosservato. Il pubblico infatti si è mostrato subito divertito dallo scivolone televisivo, che in pochissime ore è diventata davvero virale. La clip condivisa del momento incriminante ha suscitato in tempo record l’ilarità di tutta la rete, ed è decisamente destinata a rimanere negli annali delle gaffe.

Federica Sciarelli: la gaffe televisiva diverte tutti

È capitato a tutti i personaggi del mondo dello spettacolo di incappare in qualche clamorosa gaffe. L’ultima vittima delle scivolate televisive è stata proprio la celebre conduttrice Federica Sciarelli. La donna, durante una recente puntata di Chi l’Ha Visto è inciampata in un errore di pronuncia, che in poco tempo è diventato davvero virale. Si tratta di uno scivolone bonario, che sicuramente farà sorridere a lungo ancora molte persone.