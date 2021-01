Emma Marrone, incontro ravvicinato: cos’è successo a labbra e occhi?

In una serie di scatti su Instagram Emma Marrone si mostra in una veste diversa dal solito. Vediamoli da vicino.

E’ lei o non è lei? La domanda sorge spontanea scorrendo l’ultima serie di foto pubblicate da Emma Marrone sul suo profilo Instagram. Diciamo subito che la cantante salentina è in splendida forma, tirata a lucido e bellissima (come peraltro osservano i suoi fan e followers nei tanti commenti a margine del post), ma – complice forse l’elegantissima mise, l’inquadratura, il trucco e parrucco o qualcos’altro ancora – appare diversa dal solito.

La metamorfosi di Emma Marrone

“Foto di ieri. A buffo”, scrive Emma Marrone nella laconica didascalia che accompagna le immagini. Si tratta dunque di scatti random, eseguiti come e dove capitava, senza una scaletta o una regia, e forse per questo tanto più realistici e significativi. Sta di fatto che la nostra appare in un’altra luce: la pelle del viso è bianca, quasi cianotica, con qualche chiazza qua e là, gli occhi marroni paiono spenti e assorti, senza il solito luccichio, mentre le labbra turgide e carnose fanno addirittura pensare a un ritocchino.

Come detto, le risposte del pubblico virtuale alle ultime foto di Emma Marrone sono di unanime apprezzamento. In effetti, la nostra emana un fascino magnetico e una sensualità tutta particolare: raramente ha esaltato a tal punto la sua femminilità. “Sei bellissima ♥️” si legge in uno dei tanti commenti. Un altro gli fa eco: “Sei perfetta❤️“. E un altro ancora scomoda addirittura l’aldilà: “LA MADONNA.❤️”. Vedere per credere.

