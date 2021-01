Carnevale 2021: quali sono i dolci tipici in Italia e della tradizione?

I dolci e le prelibatezze da assaggiare a Carnevale: quali sono le bontà tipiche di tutta Italia?

In men che non si dica il Carnevale è arrivato! Sebbene quest’anno molte feste e celebrazioni sono state annullate, non dobbiamo farci scoraggiare. Possiamo festeggiare il Carnevale a tavola, con i tantissimi dolci della tradizione che da sempre accompagnano questa simpatica e divertente festività. L’Italia poi è famosa per avere un piatto tipico praticamente per ogni occasione, figuriamoci per Carnevale! Ecco allora quali sono i dolci tipici italiani di Carnevale.

Le chiacchiere di Carnevale e gli altri dolci d’Italia

La prima cosa che va detta è che quasi tutti i dolcetti tipici del mese di febbraio e quindi di Carnevale sono fritti! Mettete da parte la dieta, almeno per un po’, perché qui si mangia quanto più possibile calorico! Sicuramente, il primo dolce tradizionale e tipico sono le chiacchiere, o bugie o sfrappole o cenci. Questi sono nomi diversi per descrivere in realtà un dolce piuttosto simile.

Si tratta infatti di un dolce molto semplice composto da un impasto di farina e uova, modellato a strisce sottili, generalmente dai bordi zigrinati e poi fritto in olio bollente! Terminata la cottura vengono cosparse di zucchero a velo e si possono trovare sia semplici che ripiene generalmente di marmellata.

Altri dolci tipici di Carnevale sono