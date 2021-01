Calciomercato Roma, cambia tutto per Dzeko: ora può restare

Dzeko ora potrebbe vestire ancora la maglia della Roma: al lavoro la dirigenza giallorossa per riportare il sereno con Fonseca

Il futuro di Edin Dzeko resta sempre in bilico. L’attaccante bosniaco della Roma salterà la sfida contro l’Hellas Verona dopo i numerosi rumors degli ultimi giorni con l’idea di scambio con l’Inter con l’attaccante cileno Alexis Sanchez. Ora, come riportato Sky Sport, la dirigenza giallorossa è al lavoro per trovare un rimedio dopo il litigio con l’allenatore portoghese Fonseca, che pretende delle scuse. Finora non sono arrivate con Dzeko che ha lavorato in maniera individuale anche per un problema muscolare.

Calciomercato Roma, Dzeko e la pace con Fonseca

Per evitare sei mesi di tribuna la Roma potrebbe trovare così un motivo per far ritornare il sereno a Trigoria per preparare al meglio così la seconda parte di stagione. Tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore con i giallorossi impegnati in casa contro la compagine ben allenata da Ivan Juric. Una sfida importante con Fonseca, che ha dato entusiasmo alla piazza con un girone d’andata da applausi. La situazione è diventata pesante dopo l’errore con le sostituzioni in Coppa Italia contro lo Spezia. La squadra ha perso per qualche giorno gli stimoli per poi ritornare a collezionare i tre punti in campionato proprio contro la squadra ligure, una delle sorprese del campionato di Serie A.