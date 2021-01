Bologna – Milan Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Bologna e Milan è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’eliminazione con coda polemica in Coppa Italia, nel derby contro i cugini dell’Inter, torna in campo in Serie A TIM il Milan, che è impegnato oggi pomeriggio sul campo del Bologna. Ieri la prima giornata di ritorno si è aperta con un pareggio in extremis del Torino contro la Fiorentina che aveva chiuso in 9.

Se il Milan gioca appunto per mantenere intatto il primato o accrescere il suo vantaggio sulle inseguitrici, diversa è la posizione del Bologna, che ha bisogno di punti per mantenere il vantaggio sulla zona salvezza. Una sola la vittoria dei padroni di casa nelle ultime cinque partite, con due pareggi e altrettante sconfitte.

Precedenti di Bologna – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara tra i padroni del Bologna e gli ospiti rossoneri del Milan è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono 145 i precedenti tra Bologna e Milan: i rossoneri conducono nettamente nel computo degli scontri diretti per 69 vittorie a 38 dei felsinei, altrettanti sono i pareggi. Nettissimo il vantaggio rossonero anche nel conto delle reti realizzate dalle due squadre: 231 sono le reti del Milan e la squadra rossonera è quella che ha segnato il maggior numero di gol contro il Bologna.

Bologna e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Mihajlovic e Pioli hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.