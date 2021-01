Bimbo morto sul campo da golf: terribili sospetti

Venerdì scorso a Wirral, nel Merseyside (Inghilterra), il corpo di bambino è stato trovato in un campo da golf. La polizia avvia un’indagine sulla tragedia.

La Polizia inglese ha confermato la sconvolgente notizia oggi pomeriggio, a seguito della tragica scoperta a Bebington, Wirral, nella contea inglese del Merseyside. Il corpo di un bambino è stato trovato in una zona boscosa presso il popolare campo da golf di Brackenwood lo scorso venerdì. Le indagini sono ancora in corso.

La macabra scoperta nel campo da golf

Non è chiaro al momento quando il bambino sia morto, da quanto tempo il suo corpicino fosse su quel campo da golf né la causa della morte. Ovviamente non si escludono le ipotesi peggiori, a partire da quella dell’abbandono del cadavere a seguito di una violenza sessuale o di altro tipo. Lunedì è prevista un’autopsia. Una vasta perquisizione nell’area è stata intanto effettuata da agenti specializzati ed è tuttora in corso un’indagine.

Il capo detective Lee Turner, della Polizia del Merseyside, ha dichiarato: “Questo è ovviamente un episodio molto angosciante, ma voglio che l’opinione pubblica sia rassicurata sul fatto che faremo tutto quanto in nostro potere per indagare su ciò che è accaduto. Chiedo a tutti di evitare di fare congetture su ciò che è accaduto fino a quando i fatti non saranno noti”.

“Sono attualmente in corso indagini approfondite per rintracciare la madre del bambino per verificare le sue condizioni e offrire eventualmente supporto – ha aggiunto Turner -. Chiederei a chiunque disponga di informazioni che potrebbero aiutarci in tal senso di contattarci con urgenza, anche in forma anonima”.

