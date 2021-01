Amici 20, ancora scintille tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Ad Amici 20 le liti tra i professori non finiscono mai. Nella pomeridiano in onda oggi Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno fatto scintille.

Nella puntata in onda oggi, sabato 30 gennaio, di “Amici 20“, ci sono stati ulteriori liti tra i professori della scuola di Maria De Filippi. Il pomo della discordia è la coreografia assegnata a Rosa e Alessandro, la quale ha causato scintille tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

La coreografia assegnata a Rosa e Alessandro è ormai considerata la coreografia della discordia. Tommaso oggi ha presentato l’assolo costruito sulla base di quello stesso balletto. Alessandra Celentano ha scelto di trasformare il passo a due in un assolo per Tommaso in quanto, secondo Lorella Cuccarini, l’insegnante aveva voluto mettere in difficoltà Rosa anziché il suo allievo. La coreografia si è dimostrata particolarmente ostica, anche per il ballerino e persino l’intransigente insegnante di danza classica l’ha notato.

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ai ferri corti

Dopo che, nel pomeridiano di oggi, Tommaso ha eseguito l’assolo, Alessandra Celentano ha detto alla collega, la new entry nella scuola di “Amici“, Lorella Cuccarini, che ha scelto di non far eseguire la stessa coreografia a Rosa e Alessandro per proteggerli. La Cuccarini ha chiarito che non è sua intenzione farlo, ma i suoi modi di lavorare sono diversi da quelli della collega.

Lorella Cuccarini ha accusato Alessandra Celentano di “distruggere psicologicamente” i suoi studenti. La collega però l’ha fermata subito: “Questo non te lo faccio dire, perché tu spari le frecciatine“. Maria De Filippi ha provato a mediare tra le due insegnanti, evidenziando le loro differenze in ambito lavorativo, ma la Celentano ha continuato, arrabbiata: “Tu pensi che io sia in mala fede e mi offende“. Tra le due insegnanti le incomprensioni continuano e chissà cosa succederà se e quando Rosa si esibirà nella coreografia della maestra.