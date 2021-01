Addio a Sophie, lutto improvviso nel mondo della musica

Un lutto improvviso nel mondo della musica, addio a Sophie: aveva ricevuto una nomination ai Grammy Awards.

Grave il lutto che ha colpito la musica internazionale: è venuto a mancare uno degli artisti forse più rivoluzionari degli ultimi anni. La musicista e produttrice SOPHIE è morta all’età di 34 anni. L’artista nominata ai Grammy, nota anche come Sophie Xeon, aveva distorto le sonorità pop degli ultimi anni.

Il suo stile sofisticato, sperimentale e surreale l’hanno resa una delle artiste maggiormente apprezzate dalla critica internazionale. La star di BIPP ha ricevuto il plauso della critica per il suo lavoro di produzione con artisti come Madonna e Charli XCX. L’annuncio della sua morte è stato dato via Twitter dalla sua agenzia.

La morte di Sophie: addio all’artista di fama mondiale

“È con profonda tristezza che dobbiamo informarti che la musicista e produttrice SOPHIE è morta questa mattina intorno alle 4 del mattino ad Atene”, si legge su Twitter. Poi la nota prosegue: “In questo momento il rispetto e la privacy per la famiglia è la nostra priorità”. Si parla di un incidente improvviso ma non se ne precisa la natura. Quindi si ricorda che Sophie “è stata una pioniera di un nuovo suono, uno degli artisti più influenti dell’ultimo decennio”.

“Il mondo ha perso un’icona di liberazione”, scrivono ancora dal suo staff. Sulle cause della morte, si legge su un altro profilo: “Fedele alla sua spiritualità, si era arrampicata per guardare la luna piena e accidentalmente scivolò e cadde”.La notizia è stata confermata per la prima volta dai suoi amici sui social media. Tra coloro che hanno manifestato affetto in queste ore per l’artista scomparsa, ci sono BabyNymph e Christine and The Queens.