27 mogli e 150 figli: l’incredibile famiglia di Winston Blackmore

Winston Blackmore, 64enne che vive nella gigantesca setta mormone a Bountiful, in Canada, ha messo su una famiglia che batte ogni record.

Merlin ha 19 anni ed è uno dei tanti figli di Winston Blackmore. Su TikTok ha deciso di raccontare cosa significa crescere e vivere in una setta mormone, dopo esserne uscito. Da non perdere stasera a Le Iene.

La “tribù” di Winston Blackmore

Winston Blackmore, 64 anni, vive nella gigantesca setta mormone a Bountiful, in Canada, e ha 150 figli e 27 mogli: una famiglia assolutamente da record. Cosa significa nascere e crescere in un contesto del genere? Merlin, 19 anni, ha deciso di raccontarlo sul suo account TikTok.

Innanzitutto, delle 27 mamme “solo” 22 avrebbero avuto figli con Winston, mentre in 16 sono rimaste sposate con lui. Merlin, in particolare, ha sette fratelli nati dagli stessi genitori, mentre con gli altri 142 condivide il padre. Una vera e propria tribù, talmente grande che la prole ha una scuola tutta sua. Merlin spiega inoltre che i figli di Winston Blackmore chiamano “mum” solo la madre biologica, mentre per tutte le altre si usa “mother” seguito dal nome.

Per il resto, Winston Blackmore è un personaggio non immune da ombre e opacità. Il prolifico (a dir poco) papà nel 2017 è stato condannato a 6 mesi di reclusione per poligamia. E, come spesso accade, Merlin oggi non ha più rapporti con lui: vive negli Stati Uniti e ha deciso di raccontare la sua storia online: “Sono anni che volevo parlarne, ora sono nella posizione di poterlo fare. Il mondo lo saprà”.