Zequila, circolano foto compromettenti: “Presto la verità”

By

Sul conto di Antonio Zequila si sta parlando moltissimo della presenza di materiale scottante. Ed a dire come stanno le cose è lui stesso.

Torna alla ribalta il nome di Antonio Zequila. E tutto questo grazie ad una misteriosa busta della quale si è accennato nel salotto di Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio 5’. Una busta che non si sa cosa contenga, forse scatti o lettere compromettenti che il diretto interessato non desidera diventino di dominio pubblico.

Leggi anche –> Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: perché le due donne non si sopportano

Liberoquotidiano, incuriosito dal tamtam mediatico che si è scatenato a riguardo, ha contattato la l’attore e personaggio tv classe 1964 originario di Atrani, in provincia di Salerno. E lui, tra il serio ed il faceto, ha mantenuto questo alone di mistero invitando i giornalisti a parlare direttamente con sua madre. “Lei però ha una esclusiva con Barbara D’Urso, e comunque ne so quanto voi”, afferma lui. Ed il buon Antonio Zequila scherza anche sulla richiesta incessante della sua genitrice riguardo al fatto che ormai lui abbia una certa età.

Leggi anche –> Miriam Leone, via i vestiti di oggi: lei si mostra così FOTO

Zequila, Dayane Mello gli piace, e tanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Zequila (@antoniozequila)

“Mi ha detto che devo sposarmi. È che io ho fatto il procedimento inverso rispetto al consueto. Sono andato via di casa a 18 anni per fare l’attore. Poi sono tornato, per stare più tempo possibile accanto i miei. Sono il bene più grande che ho”. Guarda caso proprio ora sono saltate fuori delle voci che vorrebbero il campano capace di esercitare un certo quale ascendente sulla bellissima Dayane Mello.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Naike Rivelli, senza vestiti ci mette la faccia: “Vergognatevi” FOTO

Lei attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Si fa riferimento a diversi messaggi che i due si sarebbero scambiati nel corso degli ultimi mesi. Zequila qui mostra maggiore apertura e si dice pronto a portare la brasiliana alle Maldive ed a cantare per lei.